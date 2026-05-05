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新盤交投活躍 海瑅灣I單日連沽6伙 成交呎價最高逾2.1萬

新盤速遞
更新時間：10:41 2026-05-05 HKT
發佈時間：10:41 2026-05-05 HKT

新盤交投保持活躍，信和牽頭發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，昨日沽6伙，套現逾5769萬。成交價及呎價最高單位為2B座59樓A室，面積775方呎，3房連套房及工人間設計，成交價逾1628萬，呎價21018元。

另一個信和牽頭發展的新盤油塘柏景峰，最新售出3座35樓C3室，面積431方呎，2房開放式廚房間隔，成交價820.82萬，呎價19045元。

長實與新地合作發展的屯門飛揚，以招標方式售出1座9樓A室，面積712方呎，屬3房1套連儲物室間隔，成交價795.6萬，呎價約11174元，據悉買家為本地客。長實營業部副首席經理楊桂玲表示，項目所有標準2房單位已沽清，目前僅餘最後1伙2房連天台特色戶及少量3房單位供應，計劃短期內會加推應市，並於6月初再次調整招標單位意向價，預計加幅不少於3%。

柏傲莊成交價2186萬

新世界與港鐵合作發展的大圍柏傲莊III，昨售出8A座10樓C室，面積822方呎，採3房1套連儲物房設計，成交價2186.5萬，呎價26600元；另外，第8B座45樓D室，面積472方呎，採2房設計，以1262萬售出，呎價26737元。

新地與港鐵合作發展的元朗站The YOHO Hub亦連錄2宗成交，總成交金額逾2092萬，其中5座11樓B室，面積531方呎，3房間隔，以1138.8萬售出，呎價約21446元；5座10樓E室，面積451方呎，2房間隔，以953.32萬售出，呎價約21138元。


 

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