恒基二部4月銷售額逾65億 創集團逾20年單月新高

恒基、希慎及帝國合作發展的紅磡首岸 ，首兩輪銷售全數沽清，短短一周售出338伙，套現逾26.4億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝先生表示，項目第3期(第1座)自推出首張價單以來反應熱烈，向隅客眾，將於短期内上載銷售安排。

他續指，項目第1期（第2座）首兩輪銷售向隅客眾，約70%為本地買家，20%為國內買家，2%為外國買家，另有8%以公司名義入市。買家中不少為家庭客，購買兩伙單位自用及換樓。亦有不少買家鍾情項目位處著名名校網，屬市區非常罕見的大規模合併式小區發展。

付款辦法方面，約71%買家選擇100天成交付款計劃（A plan) ，13% 選擇270天成交付款計劃（B plan) ，16%選擇建築期付款計劃。

另外，恒基營業二部今年首4個月總銷售額逾120億元，共售出約1,000伙，4月份單月銷售額逾65億元，共售出約700伙（包括首岸、啟德跑道區項目及南首等），創下集團逾20年單月住宅銷售額新高。