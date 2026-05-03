Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒基二部4月銷售額逾65億 創集團逾20年單月新高

新盤速遞
更新時間：20:04 2026-05-03 HKT
發佈時間：18:48 2026-05-03 HKT

恒基、希慎及帝國合作發展的紅磡首岸 ，首兩輪銷售全數沽清，短短一周售出338伙，套現逾26.4億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝先生表示，項目第3期(第1座)自推出首張價單以來反應熱烈，向隅客眾，將於短期内上載銷售安排。

他續指，項目第1期（第2座）首兩輪銷售向隅客眾，約70%為本地買家，20%為國內買家，2%為外國買家，另有8%以公司名義入市。買家中不少為家庭客，購買兩伙單位自用及換樓。亦有不少買家鍾情項目位處著名名校網，屬市區非常罕見的大規模合併式小區發展。

付款辦法方面，約71%買家選擇100天成交付款計劃（A plan) ，13% 選擇270天成交付款計劃（B plan) ，16%選擇建築期付款計劃。

另外，恒基營業二部今年首4個月總銷售額逾120億元，共售出約1,000伙，4月份單月銷售額逾65億元，共售出約700伙（包括首岸、啟德跑道區項目及南首等），創下集團逾20年單月住宅銷售額新高。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
2小時前
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
10小時前
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
影視圈
11小時前
梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生
梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生
影視圈
2小時前
「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止
01:14
「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止
影視圈
5小時前
01:20
天氣︱天文台：與冷鋒相關雷雨區料未來一兩小時逐漸靠近本港
社會
31分鐘前
啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆本港兩大海邊同告失守｜Juicy叮
00:16
啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆本港兩大海邊同告失守｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢違法捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？
01:29
五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢浮潛捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？
社會
4小時前