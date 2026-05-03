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壹沐2期暫收700票 超額認購3.7倍

新盤速遞
更新時間：15:51 2026-05-03 HKT
發佈時間：15:51 2026-05-03 HKT

恒基旗下土瓜灣新盤壹沐第2期日前接連上載2張價單，截至下午2時暫收約700票，超額約3.7倍，最快未來一周內加推及開售，首輪銷售料有機會推出特色單位招標。

最快未來一周加推及開售

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目於五一長假檔期推盤，吸引不少內地客到場，認為屬有效率推盤的時間，有機會於未來一周加推及上載銷售安排，有機會推出特色單位招標。

林達民透露，項目客源中不乏準買家想購入多於1伙，更有考慮購買4伙至8伙，故將於首輪銷售中設置大手客組別。

林達民另介紹項目的頂層連平台特色戶，屬於3房1套戶型，為2座35樓A室。該單位面積為684方呎，連426方呎私人平台。其中最大亮點在於單位層與層之間高度達約4米，特高樓底設計不僅營造出媲美獨立屋的非凡氣派，更大幅提升空間感。單位的客飯廳以長方形布局，長約9.2米。

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