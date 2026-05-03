形瑨暫收逾2000票 累錄逾1.2萬人次參觀 料短期加推應市

新地旗下荃灣形瑨連日來開放示範單位及收票，吸引不少睇樓客趁長假期前往睇樓，市場消息指，項目已收逾2000票，對比首批110伙計，超額認購逾17倍；發展商指，該盤累積錄逾1.2萬人次參觀；據市場消息指，該盤將於短期內加推應市。

該盤昨日續開放示範單位予公眾參觀，位於九龍站商廈展銷廳現場所見，不少睇樓客趁假期前往參觀，不時出現等候上樓參觀人龍，場內外均現大批睇樓客，整體氣氛理想。

超額認購逾17倍

發展商表示，截至昨晚6時為止，項目累積錄約1.2萬參觀人次。市場消息指，該盤已收逾2,000票，對比首批110伙計，超額認購逾17倍，據指，項目將於短期內加推應市。

形瑨首批單位涉及110伙，涵蓋30伙1房及80伙2房，面積介乎273至416方呎，計算最高15%折扣優惠之後，折實售價461.46萬至736.44萬，即全數單位低於800萬，折實呎價16,079至17,981元，折實平均呎價17,177元。

入場單位為5樓K室，面積273方呎，折實售價461.46萬，折實呎價16,903元。呎價最平單位為5樓M室，面積393方呎，折實呎價16,079元。