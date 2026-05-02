名日・九肚山連沽2伙 套現逾4100萬

長實發展的沙田九肚山豪宅名日．九肚山，今日連錄兩宗成交，單日套現逾4,100萬元。

是次最高成交價單位為1座17樓C室，面積1,226方呎，屬4房雙套連儲物間及洗手間間隔，成交價2,253.6萬元，呎價約18,382元。另一宗為2座23樓B室，面積1,053方呎，屬3房套連儲物間及洗手間間隔，成交價1,945.9萬元，呎價約18,480元。

據悉，今日兩組本地買家均於示範單位開放即到場參觀，同樣心儀項目位處於半山，地段尊尚，環境清靜優美兼享吐露港海景，客人考慮到發展商加價在即，迅速決定購入單位，分別作自住及投資用途。

長實營業部經理詹勳榮表示，發展商早前宣布將於本月15日起加價逾3%後，消息公布後刺激買家加快入市，示範單位預約人數大增，不少客人均表示欲把握機會於加價前購入優質海景單位。

名日．九肚山至今累售234伙，合共套現逾36.8億元，現僅餘少量3及4房大宅供應。

