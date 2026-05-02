DEEP WATER SOUTH 6B期加推48伙招標

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH第6B期，今日上載全新銷售安排，將於下周三（6日）推出48伙大宅以招標形式發售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DEEP WATER SOUTH開售以來一直深受市場追捧，至今累售149伙，套現超過27億。項目近月成交表現持續理想，第6B期GRANDE BLANC純大宅早前更錄得大手買家購入兩伙，涉資近1.5億，而個別成交呎價更逾50,000元。有見市場反應熱烈，為回應需求，項目第6B期今日上載全新銷售安排，將於下周三（6日）推出48伙大宅以招標形式發售。

黃光耀續指，以招標形式推售48伙大宅，當中包括13個3房1套連工作間連洗手間、12個3房套連儲物室連洗手間、12個4房2套連儲物室及工作間連洗手間及私人升降機大堂、 11個4房2套連工作間連洗手間及私人升降機大堂戶型，面積由918至1,696方呎。

所有單位除飽覽深水灣、壽臣山景色外，更俯瞰項目南法梯級式無邊際泳池，打造「山、海、池」三重視覺盛宴。所有單位配備國際頂級品牌系列廚房設備，而4房大宅更設私人升降機大堂。