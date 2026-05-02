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首岸3期開價 首批100伙每呎均價2.16萬

新盤速遞
更新時間：12:14 2026-05-02 HKT
發佈時間：12:14 2026-05-02 HKT

恒基、希慎及帝國合作發展的紅磡首岸第3期今日開價，首批100伙，折實平均呎價約21,629元，入場價由698.51萬元起。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首岸自推出以來，市場反應非常熱烈，第1期（第2座）首兩輪銷售全數沽清，推出項目第3期(第1座)首張價單應市，涉及100伙，折實售價由698.51萬元起，折實呎價由20,504元起。

價單第1號戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房單位85伙及三房單位15伙；價單定價由767.6萬至1,545.5萬元，價單呎價由22,532至25,371元；折實售價則由698.51萬至1,406.4萬元，折實呎價由20,504至23,087元。

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