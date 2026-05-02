黃金海灣·意嵐單日連沽9伙 套現4328萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐備受追捧，踏入5月首日即連沽9伙，成交價介乎429萬至619.9萬，單日套現4328.5萬。

成交呎價最高14313元

最新成交單位包括1伙2房及8伙1房，其中成交價最高為5A座9樓B室，面積444方呎，屬2房間隔，以619.9萬售出，呎價13962元。其餘8伙1房為均為項目5A座G室，分布於6樓至20樓之間，同樣屬於面積355方呎的1房單位，成交價429萬至508.1萬，成交呎價12085至14313元。

今年至今累積售出60伙

黃金海灣·意嵐今年至今累積售出60伙，連同項目第2期黃金海灣．珀岸，今年暫累沽93伙，套現金額突破6億，當中不乏高價成交，項目5A座26樓C室，屬3房連儲物房間隔，面積767方呎，連622方呎天台，早前以1380.6萬成交，呎價18000元，創第1期意嵐最高成交價及呎價紀錄。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣，分兩期發展，合共提供1323伙。第1期黃金海灣．意嵐共提供692伙，單位面積182至767方呎，提供開放式至3房間隔。項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

項目鄰多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，貼心照顧住戶各方面生活需要。

