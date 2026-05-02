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形瑨暫收逾1000票超額8倍 累錄8000參觀人次

新盤速遞
更新時間：09:46 2026-05-02 HKT
發佈時間：09:46 2026-05-02 HKT

新地旗下荃灣形瑨連日來參觀示範單位及收票情況均不俗，市場消息透露，項目暫收逾1000票，按首張價單涉及110伙計算，超額認購逾8倍。

項目昨日繼續開放示範單位予公眾參觀，在西九龍商廈展銷廳現場所見，不少睇樓客趁假期前往參觀，並且頻現參觀人龍，氣氛相當不俗。除年輕客之外，更不乏家長客帶同子女一同睇樓。發展商表示，截至昨晚6時為止，項目過去3日累積錄得約8000參觀人次。

折實入場價461萬

項目早前公布首張價單，合共涉及110伙，涵蓋30伙1房及80伙2房，面積介乎273至416方呎，計算最高15%折扣優惠之後，折實售價461.46萬至736.44萬，即全數單位低於800萬，折實呎價16079至17981元，折實平均呎價17177元。

其中入場單位為5樓K室，面積273方呎，折實售價461.46萬，折實呎價16903元。呎價最平單位為5樓M室，面積393方呎，折實呎價16079元，折實售價631.89萬。

形瑨樓高34層，提供462伙，單位面積由231至890方呎，涵蓋1至3房間隔，另設特色戶。其中標準單位間隔涵蓋1至3房，而1房及2房均連開放式廚房，主打的2房戶，可細分3種戶型，面積介乎361至416方呎，項目關鍵日期為2027年4月30日，為近年荃灣少有的全新盤供應。

瓏珀山標售1伙

另外，新地旗下項目亦不斷錄成交，其中沙田現樓豪宅瓏珀山，昨日錄得一宗招標成交，售出單位為King Tower 1 20樓B室，面積943方呎，3房1套連工作間間隔，成交2150.3萬，呎價約22803元。

西沙SIERRA SEA 2A期同樣錄得新成交，最新售出單位為3座1樓J室，面積278方呎，屬1房間隔，連141方呎平台，以507.55萬售出，呎價18257元。
 

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