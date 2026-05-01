DEEP WATER SOUTH限量加推 涉及51伙 每呎2.9萬

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH第6A期MONT BLUE，由於銷情持續理想，發展商昨日加推新一張價單，合共涉及51伙，折實入場價900.8萬，折實平均呎價29079元，並同步上載新一份銷售安排，下周一起發售121伙。

下周一起發售121伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，昨日加推的3號價單，涵蓋36伙1房及15伙2房1套連梗廚單位，面積介乎340至563方呎，折實售價由900.8萬至1858.3萬，折實呎價由26494元至33007元，折實平均呎價為29079元。

黃光耀續指，項目上載新一份銷售安排，涉及121伙，包括113伙價單單位，涵蓋77伙1房及36伙2房1套連梗廚單位，將於下周一以先到先得形式發售，另同日起以招標形式推售8伙平台特色戶。

另外，DEEP WATER SOUTH系列昨日連沽4伙，套現逾1.27億，其中6A期沽售3伙，包括2C座18樓C室，面積563方呎，2房1套連梗廚間隔，成交價1790.4萬，呎價31801元。

