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DEEP WATER SOUTH限量加推 涉及51伙 每呎2.9萬

新盤速遞
更新時間：16:23 2026-05-01 HKT
發佈時間：16:20 2026-05-01 HKT

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH第6A期MONT BLUE，由於銷情持續理想，發展商昨日加推新一張價單，合共涉及51伙，折實入場價900.8萬，折實平均呎價29079元，並同步上載新一份銷售安排，下周一起發售121伙。

下周一起發售121伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，昨日加推的3號價單，涵蓋36伙1房及15伙2房1套連梗廚單位，面積介乎340至563方呎，折實售價由900.8萬至1858.3萬，折實呎價由26494元至33007元，折實平均呎價為29079元。

黃光耀續指，項目上載新一份銷售安排，涉及121伙，包括113伙價單單位，涵蓋77伙1房及36伙2房1套連梗廚單位，將於下周一以先到先得形式發售，另同日起以招標形式推售8伙平台特色戶。

另外，DEEP WATER SOUTH系列昨日連沽4伙，套現逾1.27億，其中6A期沽售3伙，包括2C座18樓C室，面積563方呎，2房1套連梗廚間隔，成交價1790.4萬，呎價31801元。
 

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