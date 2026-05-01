土瓜灣壹沐2期開價 首批83伙 入場價501萬 折實每呎2.01萬

恒基旗下土瓜灣壹沐2期公布首張價單，涉及83伙，發展商提供最多10%折扣優惠，折實平均呎價20,128元，入場費折實約501.3萬元。

首張價單83伙中，包括68伙一房及15伙兩房。實用面積由265至348方呎，價單定價由557萬至900萬元，價單呎價由20,899至26,855元。扣除最高10%折扣後，折實價由501.3萬至810萬元，折實呎價由18,800至24,170元起。

入場單位為2座17樓M室，實用面積265平方呎，折實價501.3萬元，折實呎價18,917元。呎價最平為2座18樓L室，實用面積270平方呎1房，折實價507.6萬元，折實呎價18,800元。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，首批屬「壹沐實紅價」，項目銷情紅火，定必紅盤高開，示範單位亦同日開放予公眾參觀，並即日收票。

壹沐2座28樓A室無改動交樓標準示位：

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，壹沐第2期首張價單定價跟區內二手價相若，亦較同系一手貨尾均低約5至8%，實屬吸引，相信認購反應熱烈。區內新晉屋苑租金表現理想，平均實用呎租50至60元；租金回報有望達4厘，料可吸引長線投資者認購入市。

他指，踏入5月，多個新盤已接連登場，積極部署前期軟銷工作，壹沐2期打響市區頭炮，五一黃金周相信亦可進一步釋放內地購買力，料一手交投持續暢旺。

美聯物業高級董事布少明表示，壹沐2期價單訂價吸引，折實平均呎價約20,128元，較同系一手貨尾有近一成折讓，預計市場反應熱烈。

布少明表示，項目鄰近民生區，距離地鐵站約4分鐘步程，自設大型基座商場，加上不少單位享海景，預計項目將吸引6成用家入場，投資客比例則佔4成，料呎租約65元，租金回報料約4厘。

翻查資料，同系壹沐1期在去年9月公布首張價單，折實平均呎價17,988元，2期開價較其高出約11.9%。林達民昨日表示，由於項目較1期更高，景觀更佳，定價將較1期高。

壹沐2期設有415伙，主打中大型單位，2房及3房戶型佔全盤逾72%，海景單位例較1期高，預計關鍵日期為2027年7月31日。

項目 壹沐 (HIGHWOOD) 期數 壹沐1期 壹沐2期 地址 土瓜灣道70號* 座數 1座 1座 單位數目 401伙 415伙 戶型 1房至4房 1房至4房 實用面積 230至832平方呎 232至957方呎 預計關鍵日期 2027年5月31日 2027年7月31日 發展商 恒地 示範單位地址 尖沙咀美麗華廣場1期5樓

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