大圍柏傲莊III兩房雙破頂 每呎2.95萬

新世界與港鐵合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊III今日進行第三輪發售，以價單方式推售45伙，吸引不少準買家到場，項目首度推出的2房河景戶，其中第8B座35樓B室，面積509方呎，屬2房連梗廚設計，可享最前席城門河景，成交價1,505.3萬，呎價29,574元，成交價及呎價同創項目2房戶新高。

是次銷售買家種類多元化，不乏投資客、港漂專才及本地用家等，更有買家今輪「添食」，再度入市。項目採取「雙線銷售」策略，連同以招標發售單位，短短11個銷售日售出294伙，套現逾47億元。



