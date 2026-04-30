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荃灣形瑨暫收逾200票 最快周末加推

新盤速遞
更新時間：16:49 2026-04-30 HKT
發佈時間：16:49 2026-04-30 HKT

新地旗下荃灣形瑨於昨日起開放示範單位，並即日錄逾2,000參觀人次。發展商表示，項目於今日下午2時起收票，並已收逾200票，預計最快周末加推新一張價單，下周上載首張銷售安排。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，項目於昨日開放示範單位予公眾參觀，並單日錄逾2,000參觀人次，氣氛相當不俗，其中有不少為年輕客及家庭客，另外據觀察有10%為操普通話參觀客。

譚錫湛續指，隨著五一黃金周來臨，預計參觀人流更旺。另外項目亦於今日起開始收票，並在短短1.5小時內收逾200票。有見市場反應熱烈，預計在周末或下周初時間加推新價單，且有一定提價空間，並於下周上載首張銷售安排。

新地會董事總經理謝文娟指，指定人士購買項目單位可享額外1%折扣優惠、家具優惠等禮遇。其中項目頭三名買家可獲贈價值1萬商場電子禮券，總值3萬。

相關文章：荃灣形瑨開價 首批110伙 每呎1.71萬 折實入場價461萬 即睇示範單位
 

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