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壹沐2期48小時內開價 3房示範單位曝光

新盤速遞
更新時間：15:04 2026-04-29 HKT
發佈時間：15:04 2026-04-29 HKT

恒基旗下土瓜灣壹沐2期部署推售，今日率先開放示範單位，為3房交樓標準示範單位。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目預計48小時內開價，首批推出不少於83伙，主打1房戶，示範單位將於開價後隨即開放供參觀，最快下周進行銷售。

林達民續稱，由於項目較1期更高，景觀更佳，定價將較1期高。集團非常重視黃金周，料項目將吸引內地買家，以壹沐1期為例，本月售出單位佔約60%為有內地背景或人才計劃下的買家，不少購入作收租用途。

壹沐3房示範單位空間感不俗

壹沐2期今日率先開放示範單位，設有1個無改動交樓標準示範單位，以2座28樓A室為藍本，面積512方呎，為3房連套房間隔。

單位採開放式廚房設計，特點為廳房均屬同一座向，廳連房長達7米面向維港，可擁維港景致，配合樓層高度3.3米，大廳空間不俗。主人房為套房設計，並設有轉角窗，擴大視野。

大門毗鄰設有置頂收維櫃，廚房基本電器包括煮食爐，洗衣機等齊全外，更設有洗碗碟機，廚櫃亦設有一列收納櫃，增加儲存空間。

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