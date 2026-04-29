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Blue Coast單日連錄9宗成交 套現逾2億元

新盤速遞
更新時間：10:42 2026-04-29 HKT
發佈時間：10:42 2026-04-29 HKT

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸Blue Coast，昨日連沽9伙，其中以先到先得方式發售的8伙重售3房戶，僅一個小時內全數沽清，連同1伙招標單位，單日套現逾2億元。

最新標售單位為第1A座17樓B室，4房1套連儲物房間隔，面積1238方呎，成交價3676.86萬元，呎價29700元。長實營業部副首席經理楊桂玲表示，集團將於短期內調整項目餘下4房單位的招標意向價，幅度料不少於5%。

名日．九肚山僅餘34伙待售

同系沙田九肚現樓豪宅名日．九肚山，截至本周一已累售232伙，套現逾36億元，僅餘34伙待售，發展商宣布將於下月15日起，調整6伙高層3房海景單位價單優惠，成交金額提價逾3%。

至於其他新盤成交，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，啟德天瀧昨日再錄成交，單位為8座11樓B室，面積1298方呎，4房間隔，以5153萬成交，呎價39700元。項目兩日連沽3伙大宅，套現近1.4億元。

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