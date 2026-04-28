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鴨脷洲PORTO開價 首批每呎2.23萬 入場價約483萬

新盤速遞
更新時間：16:54 2026-04-28 HKT
發佈時間：16:54 2026-04-28 HKT

宏安旗下鴨脷洲PORTO今公布首批50伙價錢，涵蓋開放式至2房，折實入場價約483.8萬元，折實平均呎價22318元，最快下周開售。

宏安執行董事程德韻形容首批屬「有利可TO價」，折實平均呎價22318元，始終港島區供應一向罕有，定價參考附近項目及黃竹坑站新盤。周五先開放示範單位供指定人士，周六開放公眾及收票，最快下周開售。

被問及樓價指數連升，程德韻認為，雖然減息步伐較部分市場人士預測要慢，但近期見到不少資金流入本港樓市，亦頻見投資者大手入市個案，可見對樓市有信心。

首批涵蓋開放式單位10伙、1房單位24伙及2房單位16伙，面積214至438方呎，折實售價483.8萬至1,000.3萬元，折實呎價19,882至24,449元，折實平均呎價22,318元。

宏安營業及市務總經理黃文浩指，是次提供2種付款計劃，其中90天成交期計劃提供4.5%優惠，結合其他優惠可達19.5%。建築期付款折扣率少約2.5個百分點，買家需在簽署臨時合約時支付5%樓價，60天內再繳付5%，其餘90%樓價就於交樓再支付。

宏安營業及市務助理總經理陳永盟說，是次為開放式及1房單位買家提供家具禮券優惠，若不需要可選擇直減樓價折扣，開放式單位買家可享3.8萬元優惠，1房買家則可享5.8萬元優惠。

首張價單中入場單位為3樓H室，開放式單位，面積214方呎，折實售價483.8萬元，折實呎價22,607元。1房最平為3樓D室，面積271方呎，折實售價538.8萬元，折實呎價19,882元，為價單中呎價最平單位。

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