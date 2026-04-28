壹沐第2期今上樓書 面積232呎起

恒基旗下土瓜灣新盤壹沐第2期，於今日正式上載項目樓書，涉415伙。發展商表示，項目主打2房至3房，佔全盤逾72%，預計周內開放示範單位及公布首張價單，最快下周展開首輪銷售。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，壹沐第1期現時售出390伙，佔全盤約97.3%，套現約24.3億，其中項目近30日平均成交呎價逾2.07萬。有見項目銷情不俗，於是決定推出2期樓書，涉415伙，提供1房至4房戶型。

林達民提到，2期提供413伙標準戶及2伙特色戶，其中是次主打2房及3房戶型，佔全盤逾72%。1房戶設有112伙，面積介乎232至273方呎，佔約27%；2房設192伙，面積311至350方呎，佔約46.3%；3房戶設81伙，面積357至464方呎，佔約19.3%；3房1套間隔設28伙，面積512至564方呎，佔6.7%。

項目另設2伙特色單位，均位於35樓，其中35樓A室的平台特色戶，面積684方呎，3房1套間隔，附連426方呎私人平台。而另一伙35樓F室，面積957方呎，4房雙套間隔，附連588方呎平台及617方呎天台。項目預計關鍵日期為2027年7月31日，樓花期約15個月。

林達民亦提到，項目預計周內上載首張價單及開放示範單位，最快下周開售，價錢參考項目1期近30日平均成交呎價，以及港鐵站鄰近樓盤近期成交呎價。預計首批推售單位將涵蓋海景單位，並有機會先以招標形式推售特色戶。

有見現時2房為市場追捧戶型，林達民亦特別介紹項目其中1伙海景2房戶，單位為2座28樓C室，面積350方呎，2房間隔。單位樓高約3.3米，空間感十足，並且廳房同向，均可外望維港兩岸海景。同時，單位引入特別通風裝置，無需打開窗戶即可進行通風。