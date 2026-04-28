荃灣形瑨開價 首批110伙 每呎1.71萬 折實入場價461萬 即睇示範單位

新地旗下荃灣形瑨今公布首張價單，提供110伙，涵蓋1房至2房，扣除最高15%折扣，折實入場價約461.46萬元，折實平均呎價17,177元。

形瑨全數單位低於800萬元

該批單位涵蓋30伙房及80伙2房，面積由273至416方呎，折扣率15%，折實售價461.46萬至736.44萬元，即全數單位低於800萬元，折實呎價16,079至17,981元，折實折實呎價17,177元。

其中入門1房單位為5樓K室，面積273方呎，折實售價461.46萬元，折實呎價16,903元。呎價最平單位為5樓M室，面積393方呎，折實呎價16,079元，折實售價631.89萬元。

譚錫湛：形瑨價錢參考同區二手

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，荃灣區多年缺乏新盤供應，至今已接獲逾3,000宗查詢，故以「閃爆荃城價」推出首張價單。價錢參考同區二手，且考慮到集團多年內未有推出荃灣項目，故以現時價錢推出。項目明日正式開放公眾參觀，周四（30日）開始收票，視乎反應決定加推步伐。

對於樓市，譚錫湛認為氣氛明顯好轉，近期其他項目銷情理想，可見需求回升，相信樓價已觸底反彈。

形瑨位於荃灣橫窩仔街21號，項目關鍵日期為2027年4月30日，樓花期不足13個月。

陳永傑：區內多年未有新供應 料首輪開售即日沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期荃灣及新界西罕見全新盤推出，「形瑨」首張價單訂價吸引，現時區內半新樓二手平均呎價約1.9萬至2萬元，可見發展商開價極具誠意，荃灣對上一個新盤已要追溯至6、7年前，市場餓盤已久，勢必引爆全城購買力，認購反應料非常熱烈，首輪開售可望即日沽清，並存在加價加推空間，加幅3%至5%相信市場能夠承受。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

陳永傑表示，荃灣已多年未有新供應，積累大量分支家庭上車、換樓等用剛性需求，同時區內租賃一直活躍，「形瑨」勢必吸引大量用家及投資客爭相入市。參考附近半新樓現時平均實用呎租約60元，按此租金推算，項目租金回報料可達4厘水平。

他又指，「形瑨」位處荃灣市中心，享兩綫三站優勢，交通方便，生活起居配套齊備，加上戶型多元，提供一房至三房及特色單位，可滿足不同買家的需要。

形瑨示範單位曝光 採簡約風格

新地旗下荃灣形瑨示範單位正式曝光，發展商為項目打造4個示範單位，其中一個連家具示範單位按18樓M室為藍本搭建，面積393方呎，屬2房間隔，糅合禪意與現代簡約風格，以「輕盈、平靜、極簡」作為整體設計主軸。

形瑨18樓M室連裝修示範單位：

客廳及飯廳與露台連工作平台相接，主人房沿入口位置度身訂造開放式衣櫃，提供充裕的儲納空間。同步開放18樓M室交樓標準單位，供準買家作比對。

形瑨18樓M室交樓標準單位：

其餘開放仿照18樓F室搭建的2房無改動示範單位，面積362方呎，睡房位於大廳兩側，可節省走廊位置。而按照18樓K室搭建的無改動示範單位，面積273方呎，1房間隔，3.15米高的層與層之間的高度，同時加強空間的整體感與延伸感。

形瑨18樓F室無改動示範單位：

形瑨位於荃灣橫窩仔街21號，項目關鍵日期為2027年4月30日，樓花期不足13個月。