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大圍柏傲莊III單日招標連沽4伙 呎價高見3.06萬

新盤速遞
更新時間：17:57 2026-04-27 HKT
發佈時間：17:57 2026-04-27 HKT

新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊III，於上周六展開次輪銷售，並即日沽清75伙。發展商表示，項目將於周四展開新一輪價單銷售，包括首推9伙河景單位，另外亦於今日以招標售出4伙，其中有3房1套大宅創同類型單位成交價及呎價創新高。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目於上周六展開次輪銷售，並即日沽清75伙，套現逾7.9億。次輪銷售買家種類多元化，包括本地富豪家族、外籍人士、港漂專才及本地用家等。而客源方面，用家佔約6成，投資客佔約4成，當中亦在B組時段錄得多組買家購入最多2伙，作投資及自住用，同時亦見有韓籍買家入市。

何家欣續指，項目將於周四展開新一輪價單銷售，涉45伙，折實售價由921.6萬起，折實呎價由25,671元起，其中包括首度推出9伙2房河景單位。是次亦將設有大手客時候，並預留8伙供B組散客購買。項目將於周三下午5時截票。

今日亦為新一輪截標日，何家欣提到今日再售出4伙3房大宅，套現逾8,100萬，成交價由1,805.2萬至2,191.8萬，成交呎價介乎25,201元至30,600元。其中8A座32樓B室，面積697方呎，採3房1套設計，成交價2,132.8萬，呎價30,600元，成交價及呎價創同類3房戶新高。

Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤表示，是次為項目指定4房大宅特設步入式藏酒間，並備有多款品牌家電。
 

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