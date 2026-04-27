黃金海灣．意嵐乘勢加推70伙 每呎1.46萬 入場價426萬 黃金周檔期搶攻

旭日國際旗下屯門青山灣段大型臨海項目黃金海灣自現樓形式推售後，銷情持續，發展商乘勢加推新一張價單，涉及70伙，折實平均呎價1.46萬，折實入場價約426萬，並重點推出1房連衣帽間戶型，項目落實於黃金周檔期進行新一輪銷售，推出價單上的28伙發售。

黃金海灣．意嵐發出6號價單，合共提供70伙，涵蓋23伙1房連衣帽間單位、14伙2房單位、19伙2房連儲物室及14伙頂層特色戶，面積由350至516方呎，由於項目已屬現樓，是次僅提供90天現金付款方法，買家最高可享3%折扣，折實平均呎價14626元。

周五先到先得發售28伙

價單售價最平單位為5A座5樓G室，面積355方呎，屬1房連衣帽間戶型，折實入場價為426.6萬，呎價12017元，呎價亦是價單中最平的單位；售價最高為5A座20樓A室，面積516方呎，為2房採開放式廚房戶型，折實售價831.7萬，呎價16118元。

包括14伙頂層特色戶

新價單包括14伙特色戶，位於各座頂層26樓，面積介乎300至355方呎，涵蓋開放式及1房戶型，每戶均設天台，天台面積112至301方呎，折實售價介乎478.8萬至586.3萬，呎價15238至16770元。

發展商表示，項目自現樓開放供參觀以來，銷售反應理想，迄今整個黃金海灣累售單位已超過1140伙，套現超過49億，由於銷情想，故推出第1期意嵐新一張價單。

新價單涵蓋多元戶型，迎合不同置業需求，當中1房連衣帽間戶型市場罕有，積介乎350至355方呎，衣帽間面積約25方呎，連接睡房及浴室，並設客廳通往浴室動線，單位並可享青山灣海景。

主力1房加衣帽間

此外，發展商並稱是次亦推出俗稱「飛機則」的2房單位，客廳及2間睡房擁同一座向，可享青山灣及正南海景；至於2房連儲物室戶型面積466至516方呎，其中5A座A室客飯廳及睡房同樣可享正南海景。

項目亦同步上載新一份銷售安排，推出1房連儲物室及5伙2房戶，於本周五以先到先得方式發售。

銷售安排顯示，項目推出新價單上的28伙於周五發售，單位位於5A座B、F及G室，當中1房連衣帽間戶型為5A座F室及G室，面積350至355方呎，共提供23伙；2房戶型則位於5A座B室，面積444方呎，採開放式廚房設計。

黃金海灣．意嵐共提供692伙，面積182至767方呎，涵蓋開放式至3房，以開放式單位比例最多，佔約20%，1房及2房分別佔逾20%，項目推至今已累售逾580伙，套現逾22億；至於2期黃金海灣．珀岸則提供631伙，面積介乎269至1329方呎，涵蓋開放式至4房，項目推售至今暫沽約560伙，套現超過26億。

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