瑜一·天海限量加推2房 周五標售

華懋及港鐵合作的何文田瑜一·天海今首度開放維港海景2房示範單位及上載新銷售安排，華懋銷售及市場總監封海倫表示，於5月1日（周五）起招標推出6伙，均為位於項目前排的維港景致2房單位。

封海倫指出，是次另為56個指定單位提供優惠，購入2房單位可享7萬元禮券，而購買3房或以上的戶型就可享價值10萬元的禮券，優惠總值約506萬元。

項目至今累售724伙

封海倫說，瑜一系列項目至今累售724伙，套現逾123億元，其中本月售出11伙，套現約2.78億元，其中不乏破頂成交。今年至今約6成為內地買家，主要鍾情項目單位交通配套及維港景觀。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭說，今日首度開放2房連儲物室維港海景單位予參觀，位於2A座25樓B室，面積597方呎，能飽覽維多利亞港及東九龍海景 。

負責單位設計的Bang & Olufsen ，公司的香港、台灣及澳門區域總監梁文心指出，設計靈感源自項目標誌的藍花楹樹，室內以貴族深綠作主色調。

