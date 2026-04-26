新盤單日熱銷逾310伙 首岸逼爆人龍即日售罄 柏傲莊大客5500萬購6伙

新盤銷情連環報捷，昨展開首輪銷售的紅磡首岸，首批218伙即日售罄，有大手投資客斥約5,800萬連購8伙；同日進行次輪銷售的大圍站上蓋柏傲莊III，再度錄得即日沽清成績，有大手買家以逾5,500萬連購6伙。連同其他貨尾在內，一手單日沽逾310伙。

恒基夥拍希慎、帝國及市建局合作發展的紅磡大型新盤首岸，昨日進行首輪銷售，在項目位於中環商廈的售樓處所見，先行揀樓的S組及A組時段，一早已有大批準買家在場輪候，直至中午12時B1組買家開始到場登記，排隊人流更是達到高峰，不僅逼爆商廈大堂，人龍更延伸至室外行人天橋，發展商職員需舉牌提示輪候準買家龍尾位置，氣氛相當熱鬧。

首岸發展商職員需舉牌提示輪候準買家龍尾位置，氣氛相當熱鬧。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理、恒基地產總經理部集團顧問黃劍榮、希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威及市建局行政總監蔡宏興，昨日更聯袂到場為同事及物業代理打氣。

首岸收租客5800萬購8伙

市場消息透露，須購買4至8伙指定單位的S組時段，合共售出20伙，包括有買家斥資約5800萬，連購8伙2房單位作長線收租之用。至於須購入2至3伙指定單位A組時段，以及可以購買1至2伙的B組時段，分別沽出110伙及88伙，整個揀樓程序於下午約5時完成。

韓家輝表示，昨日推售的218伙全數售罄，套現逾16億，對銷情感到滿意，預計短期內會公布次輪銷售安排。客源方面，首輪買家中約7成屬用家，3成屬投資客，買家以年輕客及家庭客為主，同時不乏換樓客。

首岸昨日推售的218伙全數售罄，套現逾16億。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大手客時段估計約有6至7成是普通話拼音買家，B組則以剛需客為主，本地買家佔約8成。

柏傲莊擬日內加推應市

新世界與港鐵合作發展的大圍柏傲莊III，昨日次輪以價單方式發售75伙，項目位於長沙灣商廈的售樓處，上午9時起已有大批大手準買家到場等候，B組時段更吸引大量準買家到場登記，人龍由電梯大堂延伸至戶外，高峰期排隊人龍逾1公里。

柏傲莊III人龍由電梯大堂延伸至戶外，高峰期排隊人龍逾1公里。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，次輪銷售合共套現逾7.9億，成交價789.3萬至1,440.2萬，成交呎價21,928元至27,368元，連同招標單位在內，項目於短短8個銷售日內售出270伙，合共套現逾44億。

柏傲莊III次輪銷售合共套現逾7.9億，成交價789.3萬至1,440.2萬。

何家欣又說，是次銷售最大手買家斥資逾5,500萬，購入項目6伙，又指買家種類多元化，包括本地富豪家族、外籍人士、港漂專才及本地用家等。有見市場反應熱烈，將於日內再度更新價單推出新一批單位應市。

美聯高級董事布少明表示，該行客源當中，以新界區為主，佔約6成；用家與投資客比例各佔約5成。該行亦錄得一宗大手客成交個案，有買家斥資約5580萬，購入3伙2房及3伙1房單位。