柏傲莊III招標連沽6伙 每呎3.78萬標準戶新高
更新時間：18:06 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:06 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:06 2026-04-24 HKT
新世界與港鐵合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊III，剛以招標形式連沽6伙，套現逾1.5億，其中包括4房臨河大宅以4,808萬元售出，呎價37,888元。
柏傲莊III三、四房大宅今日進行為第六輪截標，單日再售出6個大宅，套現逾1.5億，成交價由2,012萬至4,808萬元，成交呎價介乎25,800至37,888元，其中位於第8A座51樓B室（RIVER MANOR），面積1,269方呎，採４房雙套連工作間及洗手間設計，大廳及睡房享最前席城門河景，單位以4,808萬元售出，呎價37,888元，成交價及呎價再創標準戶新高。
項目採取「雙線銷售」策略，連同上周六首輪以價單發售單位，短短7個銷售日售出195伙，套現逾36億元。
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