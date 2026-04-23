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荃灣形瑨上樓書 最細231呎 主打2房戶型

新盤速遞
更新時間：15:42 2026-04-23 HKT
發佈時間：15:42 2026-04-23 HKT

新地旗下荃灣形瑨今日上載樓書，單位面積及平面圖亦首度曝光，項目共提供462伙，涵蓋1房至4房單位，面積由231方呎起，至最大890方呎，當中主打2房戶型，佔逾70%。

442個標準單位 20伙特色戶

項目設有442個標準單位，面積介乎271至594方呎；另設有20伙特色戶，面積介乎231至890方呎，其中15伙位於住宅首層3樓，為平台特色戶，單位面積231至554方呎，每戶附帶平台，平台面積由63至970方呎。

形瑨位於荃灣橫窩仔街21號，項目關鍵日期為2027年4月30日，樓花期不足13個月。
形瑨位於荃灣橫窩仔街21號，項目關鍵日期為2027年4月30日，樓花期不足13個月。

頂層38樓則有5伙連天台特色戶，其中A室及G室，為4房戶型，面積862及890方呎，A室附設有面積32方呎平台及415方呎天台；G室則附設有161方呎平台及440方呎天台。

設有逾20000呎私人會所

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，項目間隔多元，料可滿足初次置業的年輕人、分支家庭，或是想提升空間及質素的換樓人士，亦可補充荃灣市中心中小型單位供應短缺情況，項目設有室內外面積逾20,000方呎私人會所『CLUB SPARK』、提供21項設施。

形瑨位於荃灣橫窩仔街21號，項目關鍵日期為2027年4月30日，樓花期不足13個月。
 

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