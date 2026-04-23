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壹沐2期最快下周上樓書 部署短期內推出

新盤速遞
更新時間：15:35 2026-04-23 HKT
發佈時間：15:35 2026-04-23 HKT

恒基旗下土瓜灣新盤壹沐第2期部署短期內推出，該期數設415伙，主打的2房佔整體逾6成，最快下周上載樓書料於下月初展開銷售。

2房單位佔整體逾6成

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，壹沐2期設有415伙，戶型由1房至4房，主打中大型單位，2房單位佔整體逾6成。項目單位景觀多元，除一半享內園景，其餘一半面向維港方向，其中三分之二能享海景。該期數預計關鍵日期為2027年7月31日，樓花期約15個月多。

林達民指，在現時市道下，推出具便利配套的中價新盤會受客人歡迎，故積極籌備。而在上述優勢支持下，坦言2期單位定價會較1期貴，料於下月初展開銷售。

1期累沽379伙

至於項目1期今年暫售逾250伙，平均成交呎價約2萬元水平，從開售至今就累沽379伙，總銷售額近24億元。

此外，林達民說，旗下紅磡項目必嘉坊·曦匯已推出一批單位連租約開售，並已售出約20伙，由於回報可達4厘，且睇好租金走勢，吸引不少投資者入市。

至於旗下西半山合作豪宅項目天御就售出41伙，套現逾70億元，平均成交呎價約6萬元。
 

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