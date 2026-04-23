黃金海灣租售雙線走高 旭日國際李炳餘：採惜售策略 具5%至8%提價空間

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海項目黃金海灣自現樓形式推售以來，迄今售出近200伙，銷售成績理想，早前亦更新價單，削減3%優惠。旭日國際李炳餘表示，項目現時尚餘單位主要集中高層向海優質單位，由於貨源逐漸減少，集團將採惜售策略，將視乎銷情再作出調價部署，料未來仍有5%至8%的提價空間。

專訪內容重點： 黃金海灣貨源漸減少，將採惜售策略

未來將視乎銷情作調價部署，加幅約5%至8%

短期內將限量加推1房半單位發售

中東戰事對經濟及樓市影響雖有限，但若持續，將影響民生

戰事若能短期內結束，今年樓價升幅可望擴大至10%

新盤庫存減少，潛在供應高位回落，對樓市發展具信心

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘接受本報專訪時表示，項目已開始交樓階段，並已發出收樓通知，業主收樓後亦有不俗的迴響，項目自現樓形式推售以來，買家可於購買前參觀現場環境，由於項目臨海，擁有青山灣一帶270度海景，不少買家在參觀後隨即拍板購入。因應近年樓市向好，加上項目位置方便往返機場，北上工作或消費，故亦同時吸引內地客、新香港人及投資客，自現樓推售後，項目合共售出近200伙，銷情持續暢旺，近期一個頂層3房特色戶更以每呎1.8萬售出，創出新高價。

旭日國際李炳餘表示，黃金海灣尚餘單位逐漸減少，將採惜售策略。

尚餘單位集中高層及海景戶

李炳餘續稱，整個黃金海灣提供1323伙，推售至今已累售逾1140伙，現時尚餘單位逐漸減少，餘下單位大多集中高層及海景單位，亦有少部分預留細單位，由於貨量不多，集團將採惜售策略及視乎銷情，短期內可能考慮限量推出預留的1房半單位發售。

新盤近年銷售持續向好，差估署樓價指數亦重拾升軌，李炳餘表示，項目自現樓形式推售後，已因應銷售情況，在售價上作出調整，其中以招標形式推售的單位成交呎價亦不斷有上升趨勢，可見項目的市場承接力。以2座26樓的一個單位為例，去年以每呎約1.2萬售出，最近同層另一個單位則以每呎1.5萬售出，當中升幅超過20%，由於餘貨逐漸減少，除惜售之外，亦會分階段調整優惠，相信未來仍具有5%至8%的提價空間。

項目日前亦更新價單，包括取消2%「海灣生活」優惠及1%「更上一層樓」優惠，合共約3%。

黃金海灣已入伙，並錄得多宗租務交投。

預期樓市發展持續向好

李炳餘續稱，今年樓市發展向好，年初預計整體樓價有5%至8%的升幅，惟近期中東戰事，令環球經濟出現不確定因素，情況對樓市影響未算很大。若戰事能於短期內結束，相信對本港經濟及樓市影響有限，今年樓價升幅甚至有機會擴大至10%，但若戰事持續一段長時間，油價不段提升，原材料價格升幅將逐步浮現，對整體經濟、民生將逐漸受到影響。

戰事拖長的話，李炳餘表示對減息亦有一定影響，但相信年內仍有1至2次減息機會，本港息口與美國仍有一定息差，減息對樓市實際影響不會很大，最重要為影響市場信心。

意嵐昨連沽3伙

黃金海灣近期交投趨增，項目昨日亦連沽3伙，單日套現逾2000萬，3伙同位於黃金海灣．意嵐，其中造價最高為5A座10樓C室，面積767方呎，為3房連套房間隔，以1061.4萬售出，呎價13838元；另5B座23樓D室，面積220方呎，屬開放式間隔，以335.6萬售出，呎價高見15255元。

租賃交投趨增 呎租介乎35至43元

黃金海灣已開始入伙，並展開交付程序，李炳餘表示，整體樓價錄得升幅，黃金海灣整體價格亦已升值，受惠於租金持續上升，項目亦吸引投資客入市，加上市場租金交投理想，市場錄得的租務成交，呎租普遍在35元以上，個別單位呎租更高見43元，由於項目推售時市場與現時不同，個別以低價購入單位的業主，租金回報率更超過5厘。

李炳餘表示，黃金海灣位處臨海位置，未來青山公路亦沒有新盤「如此近海」，加上區內亦有租客支持租務市場，包括項目鄰近機場及多間學府，租客包括機組人員、教職員，支持租務市場的剛需，個別單位呎租已升至逾40元。

回報4.3厘至5.3厘

項目已進行交付階段，不少業主隨即將單位放盤出租，市場亦錄得多宗租務成交，據代理提供租務個案，其中位於5A座中層單位，面積236方呎，屬開放式間隔，單位獲租客以每月8500元承租，呎租約36元；另位於同座中低層單位，面積206方呎，則以每月租金8800元獲承租，呎租更高見43元，若以購入價計算，租金回報率達4.3厘至5.3厘。

李炳餘補充，由於近年租金不斷上升，料未來升勢將會持續，高租金帶動投資者入市更為積極，相信未來投資者購貨情況將增加，有利整體樓市發展。

記者 譚達成 攝影 盧江球攝