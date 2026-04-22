大圍柏傲莊III暫錄超額認購逾百倍 逾2成為大手客

新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊III，於周六推售75伙價單單位，發展商指，項目截至今日下午2時累錄逾7,600票，超額認購逾100倍，其中有逾2成為大手客。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目至今累錄逾7,600票，對比周六推售的75伙計算，超額認購逾100倍。入票客源中，提名買家及他手客比例佔逾2成，當中不乏本地家族及內地準買家，比例約各佔一半，可見新一輪推售放寬指定單位門檻及提高可購上限後，對大手客吸引力增加。另外，亦有市場消息指有準買家已有意連購6伙。

何家欣續指，項目至今累售179伙，套現32億，銷情相當不俗，今日為新一輪截標日，將於稍後時間公布招標結果。

美聯於大圍站分行設專門店

美聯高級董事布少明指，項目享港鐵屯馬線及東鐵線雙線交匯之便，加上已屆現樓，同時可快速往來內地，因此該行入票客源中，有逾5成為內地客。另外，該行投資客佔比亦有約5成。同時，亦於大圍站鄰近地帶設立項目專門店。

配合項目銷售，發展商亦夥同美聯推出置業優惠。由即日起至5月10日，透過該行買入項目指定單位的首20名買家，即可獲贈8,800元「交通鐵路津貼」，總值約17.6萬元。

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