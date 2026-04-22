紅磡首岸收逾5000票超購21倍 預告加推新價單 最快下周公布

恒基夥拍希慎及帝國合作發展的紅磡首岸，至今累收逾5,000票，超額認購逾21倍。發展商表示，目前正準備加推新價單，預計最快下周推出。

韓家輝：加推單位有一定提價空間

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目至今收逾5,000票，以周六推售的218伙計算，超額認購逾21倍。目前入票客源中，約6成來自九龍區、約2成為港島客，其餘則來自新界區。項目亦接獲不少大手準買家入票，佔約2成，當中不乏家庭客有意購入2至3伙作自住用。另外亦有外國客入票。

韓家輝續指，現時正準備推出第三張價單，同樣為1期單位，預計最快下周推出，並有一定提價空間。

夥恒生銀行推置業優惠

為配合項目銷售，發展商亦夥拍銀行推出置業優惠。恒生銀行零售銀行及財富管理存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥指，是次為項目買家提供多項按揭優惠，包括首3年定息按揭計劃，定息息率2.73厘。

恒生銀行為「首岸」買家提供以下按揭優惠：

1.首50位合資格客戶可額外獲贈限量999.9足金幸運金幣一枚；

2.定息按揭計劃：首三年(定息期)2.73％(年息)/定息期後P-1.75%(年息)；

3.2888港元的綠色按揭現金回贈；

4.豁免首兩年優越理財戶口月費。

