Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅磡首岸收逾5000票超購21倍 預告加推新價單 最快下周公布

新盤速遞
更新時間：16:29 2026-04-22 HKT
發佈時間：16:29 2026-04-22 HKT

恒基夥拍希慎及帝國合作發展的紅磡首岸，至今累收逾5,000票，超額認購逾21倍。發展商表示，目前正準備加推新價單，預計最快下周推出。

韓家輝：加推單位有一定提價空間

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目至今收逾5,000票，以周六推售的218伙計算，超額認購逾21倍。目前入票客源中，約6成來自九龍區、約2成為港島客，其餘則來自新界區。項目亦接獲不少大手準買家入票，佔約2成，當中不乏家庭客有意購入2至3伙作自住用。另外亦有外國客入票。

韓家輝續指，現時正準備推出第三張價單，同樣為1期單位，預計最快下周推出，並有一定提價空間。

夥恒生銀行推置業優惠

為配合項目銷售，發展商亦夥拍銀行推出置業優惠。恒生銀行零售銀行及財富管理存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥指，是次為項目買家提供多項按揭優惠，包括首3年定息按揭計劃，定息息率2.73厘。

恒生銀行為「首岸」買家提供以下按揭優惠：

1.首50位合資格客戶可額外獲贈限量999.9足金幸運金幣一枚；
2.定息按揭計劃：首三年(定息期)2.73％(年息)/定息期後P-1.75%(年息)；
3.2888港元的綠色按揭現金回贈；
4.豁免首兩年優越理財戶口月費。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
01:43
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
影視圈
14小時前
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
時尚購物
6小時前
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
影視圈
2小時前
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
21小時前
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
影視圈
2小時前
孫儷拒絕移英受全民激讚 14歲餅印子複製《甄嬛傳》逆天美貌 籃球健將身高180cm
孫儷拒絕移英受全民激讚 14歲餅印子複製《甄嬛傳》逆天美貌 籃球健將身高180cm
影視圈
7小時前
厚德邨男子身處高層單位外簷篷，談判專家展開游說。梁國峰攝
珍惜生命｜將軍澳厚德邨男子企跳 掛「迫害血書」控訴 談判專家勸服救一命
突發
4小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
22小時前