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柏傲莊III加推75伙 入場價789萬

新盤速遞
更新時間：15:37 2026-04-19 HKT
發佈時間：15:37 2026-04-19 HKT

新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊III昨日銷售即日沽清所推出單位，見反應理想，發展商即更新現有價單，調整75伙單位價錢，折實售價約789.3萬元起，部署短期內開售。

新一批更新定價單位涉及27伙1房及48伙2房單位，面積307至534方呎，折實售價789.3萬至1,440.2萬元，折實呎價約21,928至27,368元。

對比上一批價錢提價2%

新世界營業及市務部總監何家欣表示，由於推出不少中層至高層單位，對比上一批更新價錢提價約2%，部署短期內推出。

何家欣說，昨日銷售時於大單位買家提名組別的X組，售出20個單位。至於在大手客S組時段錄18組買多於1伙。最大手斥資4,600萬元買4伙。本地內地各佔一半，客人主要鐘情項目品牌，以及鐵路和商場配套。

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