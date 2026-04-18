啟德海灣2期發售160伙 大批準買家到場揀樓

嘉華、拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣第2期今日進行首輪銷售，推出160伙價單單位，折實入場價560萬元。

現場所見，不少準買家早於開售前半小時，陸續到達現場排隊輪候登記，售樓處場內外均山現長長排隊龍，現場秩序良好。

不少準買家早於開售前半小時，陸續到達現場排隊輪候登記。

不少準買家早於開售前半小時，陸續到達現場排隊輪候登記。

據銷售安排顯示，發展商以即場登記方式進行抽籤發售，分3組進行揀樓，A組大手組別可優先認購，每組買家最少購2至3伙；隨後進行的KT組及最後的B組， 每組買家最少購1伙，三組買家均不設認購上限。

布少明：大手客計劃斥約3000萬購3伙

美聯高級董事布少明表示，啟德海灣2期料今日可沽出大部分單位。項目戶型多元化，滿足不同買家的需要，加上將來連接港鐵啟德站與跑道區的「智慧綠色運輸系統 」落成後，項目升值潛力備受看好。美聯客源中，九龍區客人佔5成，而港島及新界區佔約5成，該項目買家主導，約佔6成，投資客則佔約4成；預期呎租約55元，租金回報率逾 4 厘。該行有大手客計劃斥資約3,000萬元購入共3個單位。

布少明料啟德海灣2期今日可沽出大部分單位。

折實平均呎價20683元

啟德海灣第2期今日發售價單上的160伙，全位於第1C座，面積介乎278至613方呎，涵蓋1房至3房戶型，以最高折扣25%計算，折實平均呎價20,683元。

該批單位售價最平為1C座6樓G室，面積306方呎，屬1房間隔，折實入場價約560萬元，呎價18,301元；售價最高為1C座27樓A室，面積613方呎，屬2房連儲物室間隔，折實售價1,490.8萬元，呎價24,320元。整批單位折實在500萬至700萬之間單位共有90伙，佔約56%；折實售價在1,000萬元以上亦有34伙，佔約21%。