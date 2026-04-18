天璽·海2B期限量招標 下周二標售4伙4房戶

新地旗下啟德新盤天璽·海2B期於昨日突擊上載項目首份銷售安排，將於下周二（21日）以招標形式發售4伙4房單位。

設私人電梯大堂 外望維港海景

是次推售單位均位於第8座，分別為11樓及17樓全層A室及B室共4伙，當中A室面積1159方呎，而B室面積約1157方呎，同為4房1套連士多房套間隔，並設有私人電梯大堂。據發展商早前表示，是次推售單位均可外望維港海景，項目將於下周二起以每日招標形式發售。

天璽．海2B期主打4房單位

天璽．海2B期為系列壓軸推售一期，提供140伙，面積498至3537方呎，涵蓋2至5房戶型，當中主打4房單位，佔項目逾60%。整個項目標準4房單位共有85伙，面積由1084至2201方呎，當中亦分4房連1套、雙套及3套房間隔，每戶並設有士多房連洗手間，並設有私人升降機大堂。

項目設有4伙全層式特色戶，亦是2B座全數特色戶所在，當中最矚目為9座27至28樓頂層HARBOUR SKYPLEX複式單位，面積3537方呎，為5套房設計，附設有463方呎平台，以及1620方呎天台，天台設有私人泳池，為項目唯一的5房戶型；同座26樓HARBOUR MANOR特色戶，面積2673方呎，附設有面積511方呎平台，為3套房設計，並預留位置可打造多一個睡房。

至於8座27樓SKY MANOR特色戶，面積2116方呎，為4房雙套間隔，附設有1425方呎平台，設有按摩池；而頂層28樓SKYPLEX特色戶，面積2116方呎，同為4房雙套間隔，設有1691方呎平台，同樣設有按摩池。