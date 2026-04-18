啟德海灣2期今首輪發售160伙

嘉華牽頭夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣第2期今日進行首輪銷售，推出160伙價單單位，折實入場價560萬；明日則以招標方式發售65伙。

啟德海灣第2期今日發售價單上的160伙，全位於第1C座，面積介乎278至613方呎，涵蓋1房至3房戶型，以最高折扣25%計算，折實平均呎價20683元。

該批單位售價最平為1C座6樓G室，面積306方呎，屬1房間隔，折實入場價約560萬，呎價18301元；售價最高為1C座27樓A室，面積613方呎，屬2房連儲物室間隔，折實售價1490.8萬，呎價24320元。整批單位折實在500萬至700萬之間單位共有90伙，佔約56%；折實售價在1000萬以上亦有34伙，佔約21%。

發展商以即場登記方式進行抽籤發售，分3組進行揀樓，A組大手組別可優先認購，每組買家最少購2至3伙；隨後進行的KT組及最後的B組， 每組買家最少購1伙，三組買家均不設認購上限。

明日招標發售65伙

至於明日以招標方式發售的65伙，包括30伙位於1A座1至35樓A室，為面積771方呎，為3連套房間隔；另外30伙位於1B座1至35樓A室，面積713至734方呎，為3房連套房採開放式廚房設計，其中1B座35樓A室屬頂層連天台特色戶，面積715方呎，附設489方呎天台，招標期由明日起至今年5月底。