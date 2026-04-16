天瀧首批打通6組相連單位 示位首曝光

恒基、會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國合作發展的啟德現樓豪宅新盤天瀧新開放相連示範單位供參觀，該盤今日上載銷售安排，分階段標售項目相連單位，並於下周三（22日）起，以招標形式推售3座20樓B室，面積1,085方呎，屬3房套連儲物室間隔，連同舊單位共有21伙招標出售。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目向海單位銷情理想，見市場對大單位需求強勁，且有客人查詢買2伙打通的方法。為迎合市場需求，項目特意進行改動工程，將部分相鄰單位打通，首批經改動打通的單位有6組，共12個，打通後面積約2,187至2,767方呎。

其中一間打造成連裝修示範單位，其餘5間最快今日起上載相關銷售安排，逐步招標推出。若相連單位受歡迎，會考慮申請打通更多單位，下一階段有機會多打通3至5伙相連單位。

韓家輝指出，項目共設379伙海景單位，其中已售出259伙，佔68%，平均成交呎價約3.57萬元，平均成交價約4,500萬元。

至於內園3房單位設26伙，僅餘1伙待售，平均成交呎價約2.3萬元。全盤累售285伙，連車位成交價共116億元。

此外，項目設有約160個1房單位，韓家輝說，現正籌備示範單位，料於下半年投過價單形式推售，價錢參考項目內園單位及周邊項目1房成交價。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹表示，是次相連示範單位位於8座12樓A室及B室，原先面積1,259及1,298方呎，打通成2,577方呎的4房3套大單位。大廳深6.6米，長約10米，面積超過600方呎，且前臨維港海景。