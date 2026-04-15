映居套現逾7.1億元 獲批入伙紙 短期內交樓

建灝及市建局合作發展的旺角新盤映居銷情不俗，建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目至今已累積售出104伙，套現逾7.1億元，平均成交呎價約19,966元。項目工程進度理想，近日更已獲批入伙紙，現正全速進行內部裝修及準備收樓階段工作，相信可望於短時間內落成及展開交樓程序部署。

現時全盤僅餘18個單位可供出售，分佈在高層22樓至28樓，當中6伙為連天台頂層特色戶。18伙單位最低售價為25樓C室，面積為338方呎，買家可享售價折扣最高達12%，折實售價為746.96萬元，折實呎價為22,099元。此外，購買2個或以上單位的買家亦可享「大手客現金回贈優惠」，金額介乎樓價1.5%至2.25%。

鄭智荣指，首輪銷售的大手客時段大部分屬投資者，相信數月後即可入伙，較快享有投資回報，能受投資市場青睞。