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雅盈峰1房戶1489萬沽 呎價3.92萬 同類型雙破頂

新盤速遞
更新時間：17:00 2026-04-14 HKT
發佈時間：17:00 2026-04-14 HKT

盈大地產及資本策合作發展的中環雅盈峰今日（14日）連續第三日錄得成交，成功售出屬PRIME COLLECTION系列的最後1伙1房戶，為12樓E室，面積380方呎，屬1房間隔，為PRIME COLLECTION系列最後1伙。成交價達1,489.6萬元，呎價39,200元，成交價及呎價同創項目同類型單位雙新高。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目自推出以來不足3個月，已累售86為、即近9成單位，套現逾25億元。23樓或以下單位現已全數沽清，當中包括CENTRUM COLLECTION系列、PRIME COLLECTION系列，以及2樓平台特色戶，市場反應相當熱烈。

項目目前僅餘CROWN COLLECTION系列（25至30樓）及頂層特色單位，屬於整個項目壓軸中的壓軸，將採取更為惜售銷售策略。由於項目臨近現樓，發展商計劃保留相關單位至現樓階段才正式推出，讓準買家可親身感受項目的稀缺性與長遠珍藏價值。

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