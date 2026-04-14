首岸開價首批110伙 入場費638萬 每呎均價1.86萬

恒基、希慎及帝國合作發展的紅磡首岸於今日公布項目首張價單，涉110伙，涵蓋2房及3房間隔，計算最高9%折扣優惠後，折實售價638萬元起，折實呎價17,365元起，折實平均呎價18,666元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，是次價單提供110伙，包括100伙2房及10伙3房，面積介乎339至642方呎。價單定價701.1萬至1,335.3萬元，價單呎價19,083元至22,050元，是次為買家提供3種付款方法，計算最高9%折扣優惠後，折實售價638萬元至1,215.12萬元，折實呎價17,365元至20,065元，折實平均呎價18,666元。

韓家輝續指，是次價錢屬「愛不釋首價」，首批單位全屬1期2座單位，價錢參考同區包括系內近期新盤成交價，以及港鐵九龍線沿線一手及二手成交價。項目將於明日下午開放示範單位予公眾參觀，最快周末收票，預計月底開售，目前料先推售2座單位。

希慎寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞指，首張價單入場售價單位為2座5樓N室，面積339方呎，2房間隔，折實售價638萬元，折實呎價18,820元。

帝國集團項目發展總監曾申翹稱，呎價最平單位為2座5樓H室，面積399方呎，2房間隔，折實售價692.87萬元，折實呎價17,365元。

恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新表示，是次價單中，折實售價600萬至700萬元單位佔61伙，折實700萬至800萬元單位佔39伙，1,100萬至1,300萬元佔10伙。

1座22樓B室

1座22樓C室

2座22樓K室

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首岸基本資料