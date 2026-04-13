黃金海灣．珀岸2房 每呎1.49萬售

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，自推出以來持續錄成交，昨日再增添成交，沽出1伙2房戶，成交價逾673萬，呎價逾1.49萬。

過去周末共售出4伙

黃金海灣．珀岸周六錄得成交後，昨日再售出1B座21樓A室，面積450方呎，2房間隔，成交價673.6萬，呎價約14969元。據成交記錄冊顯示，買家採90天現金優惠付款計劃，可享家具優惠。另黃金海灣．意嵐過去周六亦連沽2伙，即黃金海灣周末期間共售出4伙，套現超過2500萬，成績理想。

黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙；項目坐擁地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士線及小巴7條線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

樓盤鄰近多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場。