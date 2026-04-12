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新盤貨尾單日沽20宗 DEEP WATER SOUTH佔3伙 林海山城1.38億售出

新盤速遞
更新時間：10:17 2026-04-12 HKT
發佈時間：10:17 2026-04-12 HKT

新盤貨尾市場單日錄約20宗成交，由會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH 6B期招標沽3伙大宅，單日套現近1.83億。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，該批單位成交價由3,534.3萬至7,835.52萬，呎價38,500至46,200元。

香港興業與希慎興業合作發展的大埔林海山城亦錄成交，為林海徑10號洋房，面積5,291方呎，4房4套間隔，附連30方呎平台、1,296方呎花園、776方呎停車位及963方呎天台，以1.38億售出，呎價26,082元。

星凱．堤岸呎價2.8萬

中洲助理營銷策劃總監符錫龍表示，火炭星凱．堤岸最新售出3座50樓A室複式單位，面積1,978方呎，附連774方呎天台，以5,538.4萬連2個車位成交，呎價28,000元。

路勁與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸晉環售出2A座42樓B室，面積584方呎，屬2房間隔，以1,794.9萬成交，呎價約30,735元。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，隨着項目已屆現樓，買家可親身了解單位質素及實際景觀。

億京發展的大埔白石角海日灣II亦錄成交，為1座17樓B室，面積700方呎，3房1套連多用途房戶型，成交價1,159.9萬，呎價16,570元。

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