Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏傲莊III單日錄逾2000參觀人次

新盤速遞
更新時間：17:12 2026-04-11 HKT
發佈時間：17:12 2026-04-11 HKT

新世界與港鐵合作發展的大圍站柏傲莊III，今日為公布價單後首個周末，人流明顯增加，單日錄逾2,000參觀人次，現樓人頭湧湧，特意安排兩節參觀時段，首先下午2時半至4時半為三、四房臨河大宅參觀時段，接著下午4時半起為內園單位參觀時段，實施分流疏導，令整個現樓參觀流程有序及順暢。

柏傲莊III繼周四上載第1A號價單，市場反應熱烈，接獲大量查詢，為回應市場需求，現正與合作伙伴商討，研究短期內加推單位應市。

是次採取「雙線銷售」策略，3及4房臨河大宅首輪將率先於下周一(13日)截標。由於不少客人表示有意一併購入臨河大宅及內園單位，是次特設「業主提名優惠」，於招標時購買4房一套大宅，可以提名一位指定親屬，而於招標時購買四房雙套大宅，可以提名兩位指定親屬，被提名人於價單購買單位時，可享額外1%折扣優惠。是次推出的內園單位是3期中景觀最優越，與1期及2期相比，享有最廣闊的景致。

柏傲莊III單日錄逾2,000參觀人次。
柏傲莊III單日錄逾2,000參觀人次。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
05:31
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
申訴熱話
10小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
12小時前
張敬軒擔任保安局導師引導迷途青年 稱年少無知 為過往言論及作品致歉
01:31
張敬軒擔任保安局導師引導迷途青年 稱年少無知 為過往言論及作品致歉
社會
6小時前
張敬軒IG追蹤名單大清洗 突unfollow王菀之容祖兒陳卓賢等多年好友 與新功能有關
張敬軒IG追蹤名單大清洗 突unfollow王菀之容祖兒陳卓賢等多年好友 與新功能有關
影視圈
1小時前
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
飲食
23小時前
溫柳媚罕談47年前車禍展開地獄人生 曾為醫藥費窮途末路破產 昔日轟舊愛何守信爛滾
溫柳媚罕談47年前車禍展開地獄人生 曾為醫藥費窮途末路破產 昔日轟舊愛何守信爛滾
影視圈
9小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
大叔港鐵青衣站每朝找獵物 疑扮拍卡跟人尾入閘逃票 乘客睇唔過眼拍片直擊｜Juicy叮
大叔港鐵青衣站每朝找獵物 疑扮拍卡跟人尾入閘逃票 乘客睇唔過眼拍片直擊｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
喪禮變捉姦現場 正印小三意外「相認」互毆 連棺材蓋也被推開露出遺體
喪禮變捉姦現場 正印小三意外「相認」互毆 連棺材蓋也被推開露出遺體
趣聞熱話
3小時前
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
2026-04-10 17:00 HKT