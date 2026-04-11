柏傲莊III單日錄逾2000參觀人次

新世界與港鐵合作發展的大圍站柏傲莊III，今日為公布價單後首個周末，人流明顯增加，單日錄逾2,000參觀人次，現樓人頭湧湧，特意安排兩節參觀時段，首先下午2時半至4時半為三、四房臨河大宅參觀時段，接著下午4時半起為內園單位參觀時段，實施分流疏導，令整個現樓參觀流程有序及順暢。

柏傲莊III繼周四上載第1A號價單，市場反應熱烈，接獲大量查詢，為回應市場需求，現正與合作伙伴商討，研究短期內加推單位應市。

是次採取「雙線銷售」策略，3及4房臨河大宅首輪將率先於下周一(13日)截標。由於不少客人表示有意一併購入臨河大宅及內園單位，是次特設「業主提名優惠」，於招標時購買4房一套大宅，可以提名一位指定親屬，而於招標時購買四房雙套大宅，可以提名兩位指定親屬，被提名人於價單購買單位時，可享額外1%折扣優惠。是次推出的內園單位是3期中景觀最優越，與1期及2期相比，享有最廣闊的景致。

柏傲莊III單日錄逾2,000參觀人次。