Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DEEP WATER SOUTH 6B期招標沽3伙 單日套現近1.83億

新盤速遞
更新時間：16:19 2026-04-11 HKT
發佈時間：16:19 2026-04-11 HKT

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH第6B期今日以招標方式售出3伙，單日套現近1.83億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，上述成交單位全數為3房及4房大宅，加上項目南法奢華生活設計概念，深受城中名人富豪、家族辦公室及專業人士青睞。

今日標售成交單位分別為1A座32樓A室，屬4房開則，面積1,696方呎，成交價達7,835.52萬元，呎價46,200元；第1A座32樓B室，屬4房開則，面積1,594方呎，成交價達6,886.08萬元，呎價43,200元；第1B座22樓A室，屬3房開則，面積918方呎，成交價達3,534.3萬元，呎價38,500元。整個項目開售至今累售113伙，套現近21.75億元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
05:31
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
申訴熱話
9小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
11小時前
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
2026-04-10 17:00 HKT
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
溫柳媚罕談47年前車禍展開地獄人生 曾為醫藥費窮途末路破產 昔日轟舊愛何守信爛滾
溫柳媚罕談47年前車禍展開地獄人生 曾為醫藥費窮途末路破產 昔日轟舊愛何守信爛滾
影視圈
8小時前
張敬軒擔任保安局導師引導迷途青年 稱年少無知 為過往言論及作品致歉
01:31
張敬軒擔任保安局導師引導迷途青年 稱年少無知 為過往言論及作品致歉
社會
4小時前
大叔港鐵青衣站每朝找獵物 疑扮拍卡跟人尾入閘逃票 乘客睇唔過眼拍片直擊｜Juicy叮
大叔港鐵青衣站每朝找獵物 疑扮拍卡跟人尾入閘逃票 乘客睇唔過眼拍片直擊｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
飲食
21小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
張敬軒IG追蹤名單大清洗 突unfollow王菀之容祖兒陳卓賢等多年好友 與新功能有關
張敬軒IG追蹤名單大清洗 突unfollow王菀之容祖兒陳卓賢等多年好友 與新功能有關
影視圈
11分鐘前