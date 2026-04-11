DEEP WATER SOUTH 6B期招標沽3伙 單日套現近1.83億
更新時間：16:19 2026-04-11 HKT
發佈時間：16:19 2026-04-11 HKT
發佈時間：16:19 2026-04-11 HKT
會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH第6B期今日以招標方式售出3伙，單日套現近1.83億元。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，上述成交單位全數為3房及4房大宅，加上項目南法奢華生活設計概念，深受城中名人富豪、家族辦公室及專業人士青睞。
今日標售成交單位分別為1A座32樓A室，屬4房開則，面積1,696方呎，成交價達7,835.52萬元，呎價46,200元；第1A座32樓B室，屬4房開則，面積1,594方呎，成交價達6,886.08萬元，呎價43,200元；第1B座22樓A室，屬3房開則，面積918方呎，成交價達3,534.3萬元，呎價38,500元。整個項目開售至今累售113伙，套現近21.75億元。
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