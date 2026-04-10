柏傲莊III短期內提價加推 最快月內推售

新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊III，於今日開始進行收票，發展商表示於今日起開放內園單位供預約參觀，預計短期內更新新一批價單售價，並於月內推售。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目自公布更新50伙價單售價後，市場反應熱烈。其中發展商推出業主提名優惠，成功吸引不少有意入標購入4房大宅準買家，加購1至2房內園單位作知長線投資收租用。

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何家欣續指，項目於今日開放內園單位供預約參觀，並同步展開收票。隨著明日將為更新價單後首個周末，預計會迎參觀高峰。另外有見市場反應熱烈，將在短期內更新新一批價單單位價錢，涵蓋內園1房至3房，並有一定提價空間。同時將在月內推售價單單位。