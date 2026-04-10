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DOUBLE COAST III今新一輪銷售 即日沽85伙

新盤速遞
更新時間：15:12 2026-04-10 HKT
發佈時間：15:12 2026-04-10 HKT

會德豐地產、恒基、中國海外及新世界合作發展的啟德DOUBLE COAST III，今日發售88伙，面積249至641方呎，主打1房及2房，折實售價由458.6萬元起，折實呎價17,274元起。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DOUBLE COAST III今日進行新一輪銷售，共售出85伙，共套現逾6.1億元，其中於A組大手客時段已售出40伙，共套現逾2.79億元。

黃光耀續指，受惠區內交通全面交通升級，啟德智慧綠色集體運輸系統獲行會通過運輸方案，而項目毗鄰其中一個車站，將來可迅連港鐵啟德站；中九龍繞道（油麻地段）已經通車，九龍灣段亦有望今年中通車，出行將更便捷。

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