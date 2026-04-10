首岸示位首曝光 最快下周開價 家庭客為主 看中項目名校網
更新時間：15:00 2026-04-10 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-10 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-10 HKT
恒基夥拍希慎及帝國合作發展的紅磡首岸於昨日上載項目樓書，發展商於今日率先開放示範單位予傳媒參觀，預計下周中期開放予公眾參觀，最快下周初公布首張價單，料月底開售。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目現時已接獲不少查詢，當中主要為家庭客，看中項目名校網，另外亦有內地客查詢，當中涵蓋投資及自用客。
韓家輝續指，項目將於下周中開放展銷廳及示範單位予公眾參觀，最快下周初公布首張價單，主要涉2房戶，並預計月底開售。目前料先推售標準單位，而特色單位則將緊接以招標形式推售。
恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹指，項目會所連園林面積逾5萬方呎，分6大區域，其中設有逾50米長戶外泳池、自阻寵物護理區等。
發展商於今日率先開放3伙示範單位予傳媒參觀，分別為1伙連家具無改動示範單位及2伙無改動示範單位。其中以1座22樓B室為藍本搭建的連家具無改動示範單位，面積610方呎，3房1套連梗廚間隔。單位整體空間四正實用，配合皮革及雲石家具，打造高雅且富藝術氛圍的精緻大宅。
1座22樓B室
單位樓高約3.25米，令整體空間開揚寬敞。客飯廳以長形布局，間隔方正實用，以玻璃趟門連接面積約38方呎「三合一」露台，提高採光度，亦將空間延伸至戶外。睡房方面亦見寬敞實用，主人套房放置雙人床後，仍有空間擺放雲石梳妝枱及衣櫃。
發展商同步開放2伙無改動示範單位，其中以1座22樓C室搭建的示範單位，面積431方呎，2房連儲物房間隔。單位主人睡房設有空間，可供作衣帽間或擺放衣櫃，貼心實用。另一伙為以2座22樓K室為藍本搭建的示範單位，面積339方呎，2房間隔。單位採房間分享位於大廳兩側，省卻走廊位置，空間更見寬敞。
1座22樓C室
2座22樓K室
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