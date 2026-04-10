麗新九龍塘豪盤批預售 主打1000多呎單位 潘銳民：第三季推現樓發售

發展商積極籌備未來推盤部署，地政總署公布，上月僅有1個新盤獲批預售樓花同意書，合共提供46伙，為麗新發展的九龍塘廣播道79號項目，預計於今年9月30日落成入伙，屬短樓花項目。

麗新高級副總裁潘銳民回覆查詢時表示，該盤主打面積約1000多方呎單位，計劃今年第三季推現樓發售，目前部署以招標形式發售。

資料顯示，麗新於2021年10月以16.083億投得上述項目，當時每方呎樓面地價約22465元，而該住宅地前香港電台教育電視中心。

總結今年首季該署共批出3份預售樓花同意書，涉及648伙，相較2025年第4季的11份、涉及3872伙，以單位數目計算，按季減少逾2成。期內獲批售樓紙，除上述麗新九龍塘項目，亦有新地旗下啟德天璽．海2B期，提供約140伙，以及荃灣形瑨，涉及462伙。

待批9954伙

美聯物業分析師岑頌謙指出，由於3月有不少早前已獲批樓花的項目推售，在「出多入少」之下，令已批出預售樓花但尚未發售的私宅單位按月大減約2成半，按月減至8116伙，創44個月（逾3成半）新低。

另外，今年首季共有29個項目待批預售樓花，共涉及9954個單位，對比去年第4季23個項目涉6856伙，分別增加6個項目或26.1%，以及3098伙或45.2%；此外，該署正處理3份共涉及912個住宅單位和2個非住宅單位的轉讓同意書申請，而有待核准的非住宅項目預售樓花同意書申請則有2份。

值得留意，現時待批預售近萬個單位中，涉及樓花期超過30個月的項目共涉及3989伙，佔約4成，顯示發展商正提早為遠期項目申請預售。