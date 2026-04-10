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黃金海灣．意嵐連錄成交 每呎高見1.46萬

新盤速遞
更新時間：09:55 2026-04-10 HKT
發佈時間：09:55 2026-04-10 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐，自推出以來銷情持續理想，昨再添2宗3房成交，單日套現1540.42萬。

連沽2伙3房

上述成交分別為3座25樓A室，面積653方呎的3房單位，以958萬成交，呎價約14671元；而3座17樓E室，面積411方呎，同屬3房間隔，成交價約582.42萬，呎價約14171元。

項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。至於地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

而且樓盤鄰多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，貼心照顧住戶各方面生活需要，勢將吸引追求品味生活用家客及深港兩地投資客。

相關文章：黃金海灣．意嵐成交續熾熱 2房每呎1.38萬沽
 

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