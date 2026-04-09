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柏傲莊III更新價單 首批50伙 折實入場費745.8萬 每呎均價2.13萬

新盤速遞
更新時間：15:20 2026-04-09 HKT
發佈時間：15:20 2026-04-09 HKT

新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊III，今更新50伙價單售價，以120天付款計劃的20%折扣率計算，折實售價約745.8萬元起，折實平均呎價約21,344元。發展商指，該批單位更新後折實售價對比同系列其他期數近日二手成交價有約5%折讓，其後更新單位有提價空間。

新世界營業及市務部總監何家欣指出，今日更新1張價單，改動涉及50伙，涵蓋11伙1房、25伙2房及14伙3房，面積310至814方呎，折實售價745.8萬至1,768.3萬元，折實呎價19,597至25,806元。稱對比前兩期近日二手成交價有約5%折讓，強調之後更新其他單位價錢時有提價空間。

何家欣說，該批內園單位景觀較前兩期同類但單位優勝，吸引不少有意入標購入4房大宅的客人都有興趣。估退出尊貴業主提名優惠，購買指定4房的客人可提名指定人士在購買價單單位時可享額外優惠。

何家欣續指，項目現樓臨河大宅參觀情況熱鬧，昨日率先推出98伙作招標，下周一將為首個截標日，反應見理想。

發展商為買家提供120天付款計劃，可享最高20%折扣，買家只需在簽署臨時買賣合約支付5%首期。

是次引入業主提名優惠，4房1套大宅中標買家可指定關係人士或自己成為被提名人，選購價單單位時可享1%額外優惠，即最高折扣達21%；而4房2套單位買家就可提名2人。

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