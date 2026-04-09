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紅磡首岸2期上樓書 涉648伙 最快下周開價

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更新時間：13:06 2026-04-09 HKT
發佈時間：13:06 2026-04-09 HKT

恒基夥拍希慎及帝國合作發展的紅磡首岸，今上載2期項目樓書，涵蓋項目第1座及第2座，共提供648伙，提供標準2房至3房，另設特色戶，項目最快下周公布價單。

恒基物業代理董事及營業 (二) 部總經理韓家輝表示，項目分4期發展，今公布其中2期樓書，會先投過價單形式推出項目標準單位，最快下周開放展銷廳和示範單位，並公布首批單位定價。參考同區其他重建項目，近期開售九龍項目亦會成為參考。

恒基物業代理營業 (二) 部副總經理李菲茹稱，項目名設計師聯手負責，展現時尚都市舒適及品味。

恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新表示，由2座大廈組成，共設648個單位，其中第1座提供288伙，第2座就設360伙，標準單位涵蓋2房、2房連儲物室、3房1套及3房1套連工作間。

恒基代理地產策劃 (一) 部副總經理陳正就指，項目基座採立體設計，商場有別於平常商場，將行人路加入設計之內。未來料設行人天橋，可以直達港鐵土瓜灣站。而項目單位均選用「三合一」露台設計。
 

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