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柏傲莊III現樓推售 最快今日更新價單 5年前拆卸重建 新世界︰補償安排月內通知買家

新盤速遞
更新時間：13:02 2026-04-09 HKT
發佈時間：13:02 2026-04-09 HKT

由新世界（017）與港鐵（066）合作發展的沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III（第1座及第8座），因牆身底座混凝土強度未達標而須拆卸重建，其後逾400位買家取消交易。該盤目前正在部署重推，新世界發展發言人表示，項目已於3月26日獲政府有關部門批出「滿意紙」，有關物業完成交易及發展商提供的補償發放的安排，將按照相關買賣合約規定，於滿意紙發出後一個月內以書面形式通知買方。

推98伙大戶招標

新世界昨日公布，將會推出98伙於下周一起招標發售，包括52個3房連套房大宅，部分單位原為價單單位，現轉為以招標形式推售，另外，發展商最快今日將公布更新價單。

資料顯示，柏傲莊III全盤共提供892伙，推售初期曾售出約846伙。項目原預計於2023年6月落成，惟2021年7月，新世界公布項目因牆身底座混凝土強度未達標而需拆卸重建，當中約493伙已經取消交易。

柏傲莊III昨日上載銷售安排，推出98伙3房及4房大戶招標。圖左起為新世界陳冬陽、何家欣、陳俊麒及楊境豪。
柏傲莊III昨日上載銷售安排，推出98伙3房及4房大戶招標。圖左起為新世界陳冬陽、何家欣、陳俊麒及楊境豪。

根據發展商當時就延期交樓提出的方案，買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，無論選擇哪一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償。

利息補償：從2023年6月30日至成交日，以最優惠利率（P）加兩厘（即7厘）計算，最多可獲延期交樓全期的利息補償。

額外津貼：以購買樓價1,500萬港元單位的即供買家為例，額外津貼（連同利息補償）共可獲115萬港元，即佔樓價約7.6%。選擇建期付款者可獲約38萬元，佔樓價2.4%；選擇即時取消交易獲賠31萬元，佔樓價2.1%。

新世界續表示，會確保柏傲莊III的樓宇質量及安全符合相關法例及法定標準，將委託獨立第三方檢測後才向買家交樓。

相關文章：柏傲莊III公布延遲一年入伙 新世界：確保項目以最佳質量交付
 


 

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