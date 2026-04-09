外區客購Blue Coast 4房自住 4407萬沽錄「雙破頂」

樓市氣氛持續向好，多個新盤錄破頂價成交。長實與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸Blue Coast系列，昨日以招標方式售出1伙高層4房1套連儲物房單位，為1A座36樓A室，面積1263方呎，成交價4407.87萬，呎價34900元，成交價及呎價均刷新全系列新高，據悉買家為本地外區客，購入單位將作自住。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，預期項目高層4房大單位持續受追捧，有望再創新高紀錄，考慮於4月下旬再度上調招標意向價，預期加幅不少於5%。

與此同時，華懋與港鐵合作發展的何文田站瑜一．天海，以招標形式售出2伙，單日套現約6360萬，其中1伙頂層特色3房大單位，成交價及呎價皆創項目期數新高。單位為第2B座29樓A室，屬3房1套連儲物室間隔，面積1145方呎，連862方呎天台，設有內置樓梯，成交價4777萬，成交呎價約41721元。

Blue Coast昨以4407.87萬售出1伙高層4房單位，呎價34900元，成交價及呎價均刷新全系列新高。

LP10天池屋9300萬售

南豐與港鐵合作發展的將軍澳日出康城LP10，最新售出1伙頂層複式天池屋，為第1A座53及55樓A室，面積約3483方呎，連約1569方呎天台，天台設專屬泳池，以9300萬連一個車位售出，售價料創將軍澳分層單位新高，呎價約26701元。

恒基牽頭的啟德天瀧最新售出5座2樓B室，面積1382方呎，成交價4877萬，呎價35289元。同系九龍城南首，有大手買家於樓花期購入單位後，再以逾1267萬購入項目現樓單位，為22樓B5室及23樓B5室，面積均為263方呎，成交價630.33萬及637.29萬，呎價約23967元及24232元。