新盤連環搶推吸客 柏傲莊III推98伙大戶招標 海瑅灣I不足3周沽逾520伙

新世界與港鐵合作發展的沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III，長假期開放現樓取得不俗之參觀人流，昨日隨即上載銷售安排，推出98伙3房及4房大戶於下周起招標發售，由於不少準買家對內園景單位感興趣，項目將於今日更新價單，料將推出優惠。

面積697至1676呎

柏傲莊III新一份銷售安排，推98伙3房及4房大宅招標，包括52個3房連套房大宅，面積介乎697至822方呎、33個4房連套房大宅，面積991至1022方呎，以及13伙個4房連雙套房大宅，面積由1210至1676方呎，大部分大宅擁開揚城門河景。

該98伙將於下周一（13日）起以招標方式發售，首日早上11時截標，其後每個星期一、三、五下午3時截標，招標期至今年7月13日。

栢傲莊III昨日上載銷售安排，推出98伙3房及4房大戶招標。圖左起為新世界陳冬陽、何家欣、陳俊麒及楊境豪。

市場對內園景單位具興趣

發展商並表示，由於不少買家亦對內園單位亦感興趣，因此部署最快今日更新價單，並透露招標時購買4房大宅，將設有提名優惠，於購買價單單位時可享有優惠。

新世界過往推售項目時曾推出提名優惠，包括北角皇都、黃竹坑上蓋合作項目滶晨系列等亦曾採用，買家以招標形式購入單位後，在增購價單上的單位時，可享有額外1%的折扣優惠。

柏傲莊II 4933萬售

柏傲莊III推售在即，同系柏傲莊II日前亦錄得成交，單位為5B座62樓頂層A室特色戶，面積1305方呎，屬4房雙套連工作間設計，享開揚山景，單位以招標方式，連同2個停車位以4933.0001萬售出，成交價創出柏傲莊整個系列的新高，呎價高見37801元，亦屬柏傲莊系列次高。

項目位處大圍站上蓋項目，2021年推售柏傲莊系列，已掀起搶購潮，曾造出1個月內沽逾1400伙佳績，是次重推柏傲莊III，號召力依然不減，過去5天復活節長假期開放現樓供參觀，即吸引逾萬參觀人次。

信和田兆源說，周日開賣海瑅灣I價單上的261伙，部分單位享海景。

周日發售261伙

信和牽頭、夥嘉里、嘉華發展的將軍澳日出康城海瑅灣I銷情理想，不足3周已售出逾520伙，套現逾46億。發展商打鐵趁熱，昨日落實新一輪銷售計劃，推出價單上的261伙於周日（12日）發售，折實平均呎價約17032元，折實入場價約572萬起。

涵蓋不少海景戶

信和執行董事田兆源表示，海瑅灣I昨上載新一份銷售安排，落實周日推出261伙，涵蓋33伙1房連開放式廚房單位、178伙2房開放式廚房單位，以及50伙2房連書房及開放式廚房單位，扣除15%最高折扣優惠後，折實售價介乎572.56萬至949.62萬，折實呎價15335至19613元，折實平均呎價約17032元。為回應市場對海景單位的需求，是批推售單位涵蓋不少海景戶。

昨日為項目招標發售單位的新一個截標日，成功售出2A座25樓B室，面積599方呎，為2房連書房間隔，以1098.7萬售出，成交呎價約18342元。

田兆源指出，項目至今開賣不足3周速沽523伙，套現逾46億。而在次輪公開發售中，8成客源為用家、2成為投資者，其中7成為本地客，非本地客大約佔3成，不乏來自英國、法國、美國及東南亞及韓國等地的外籍買家，主要鍾情項目坐落「國際精英社區」，吸引專業人士進駐。

此外，田兆源稱，至今售出單位中約117伙為海景單位，平均成交呎價約2萬，最高呎價更高見2.3萬水平。此外，有家族辦公室客人大手購入項目單位，另有部分買家先透過招標買入海景單位後，再增購價單單位。

根據銷售安排，周日以先到先得形式展開銷售，故未設有大手客優先揀樓安排，同時亦未有為購入單位數量設限制。翻查資料，發展商至今已公布項目1023伙單位的銷售安排，佔全盤逾8成。